Глава Башкирии сообщил, что построит центр инвалидов несмотря на коронавирус

Руководитель региона сообщил, что эту стройку не остановят ни при каких обстоятельствах. Напомним, ранее он сожалел о том, что ему придется остановить финансирование строительства спортивного центра. Что касается этого, то глава пообещал, что он будет суперсовременных и поможет детям и подросткам с ограниченными возможностями.