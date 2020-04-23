Глава Башкирии сообщил, что построит центр инвалидов несмотря на коронавирус
О твердом намерении закончить начатое Радий Хабиров сообщил на своей странице Вконтакте.
Руководитель региона сообщил, что эту стройку не остановят ни при каких обстоятельствах. Напомним, ранее он сожалел о том, что ему придется остановить финансирование строительства спортивного центра. Что касается этого, то глава пообещал, что он будет суперсовременных и поможет детям и подросткам с ограниченными возможностями.
«Сейчас на площадку уже зашёл подрядчик, начали работы по первой очереди – это капитальная реконструкция зданий бывшего санатория «Салют». Еженедельно следим за выполнением графика, согласно которому первую часть работ планируем завершить до конца 2020 года. Подрядчик справляется с этими сроками, ежедневно на объекте работают 80 строителей», – проинформировал он.
Хабиров подчеркнул, что на стройке соблюдают все противоэпидемические мероприятия. По словам Хабирова, деньги на возведение объекта выделены в полном объеме. Проект планируют сдать в 2022 году.