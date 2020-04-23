Глава Башкирии предложил врачам провести самоизоляцию в санаториях
23 апреля, 13:26ОбществоНадежда ВалитоваФото: glavarb.ru
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По мнению руководителя, врачи должны после тяжелого дежурства в больнице провести время в максимально комфортных условиях.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об этом заявил глава региона Радий Хабиров на очередном совещании на тему противодействия распространения новой коронавирусной инфекции в республике.
«У нас первая бригада врачей в Демской больнице вышла с вахты на отдых, насколько мне известно. Сейчас им предстоит две недели самоизоляции – либо дома, либо в обсерваторах. Но, так как дома, скорее всего. У них не получится, из-за того, что их там ждут родные, то я готов предложить открыть санатории на эти цели. Для того, чтобы наши врачи могли максимально комфортно отдохнуть. Отправлять надо туда, где комфортно», - заявил Хабиров.
Напомним, что в санатории «Родник здоровья» проводят свою самоизоляцию туристы, вернувшиеся накануне из других стран.
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