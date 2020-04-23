Башкирия оказалась в топе субъектов, где чаще всего судят чиновников за взятки

Башкирия стала лидером по количеству коррупционных преступлений среди чиновников за 2019 год. Росстат и Генпрокуратура России подготовили рейтинг на карте страны. Субъекты, окрашенные в светлый цвет, отличаются порядочностью местных чиновников, а вот те города и районы, которые закрашены в темно-синий цвет, являются очагами коррупционных преступлений.

Фото: Росстат

Отметим, что учитывалось количество зарегистрированных преступлений по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 (получение взятки) УК РФ в пересчете на 100 муниципальных служащих в органах местного самоуправления и государственных гражданских служащих в региональных органах исполнительной власти.