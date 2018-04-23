В Башкирии в кресло замглавы муниципалитета прочат участника секс-скандала

В редакцию Медиакорсети обратились общественники из Кушнаренковского района Башкирии, сообщившие о том, что, по их сведениям, на место заместителя главы района по внутренней политике может быть назначен Азат Исмагилов, который в свое время был причастен к скандалу с пьянкой на территории заброшенного пионерского лагеря.

Данная скандальная история весной 2007 года прогремела на всю республику, благодаря острому перу редактора газеты «Евразийский проспект» Мадриля Гафурова, расписавшего в своем издании все, виденное своими глазами. Если коротко, то весной 2007 года общественники Кушнаренковского района обнаружили группу чиновников муниципалитета, которые во главе с тогдашним руководителем района Сергеем Касаткиным весело проводили время в коттедже на территории недействующего пионерского лагеря. Общественники тогда просидели в засаде почти сутки и, по их словам, стали свидетелями приезда в коттедж местной жительницы, имевшей репутацию любительницы мужского пола. На место были вызваны полицейские чиновники, которые, по мнению автора статьи, приложили максимум усилий, чтобы отвлечь его внимание и позволить женщине через окно скрыться, а находившимся в коттедже мужчинам повыбрасывать в окно пустые алкогольные бутылки.

Впрочем, несколько человек отважились выйти из коттеджа в присутствии журналиста и общественников, среди них был замечен и Азат Исмагилов, являвшийся тогда заместителем главы администрации по финансовым вопросам. Данное событие в деталях Мадриль Гафуров описал в своей статье "Тайны "пионерского лагеря".

Тогда, после скандала, он вынужден был расстаться с должностью. Остальные обитатели коттеджа, которым хватило терпения дождаться отъезда журналиста и общественников, продолжили работу в муниципалитете. Однако, судя по всему, природа взяла свое, и они вскоре все же лишились должностей, попавшись на иных нарушениях.

Что касается Азата Исмагилова, то по сведениям наших источников в районе, он тоже попадал в поле зрения правоохранительных органов, когда в 2011 году построил свой дом на месте снесенного ветхого барака. Жильцов барака он расселил за счет государства, проживание и питание строителей, возводивших для него коттедж, также было оплачено из районной казны. По данному факту проводилась проверка Следственным комитетом.

Медиакорсеть обратилась за разъяснениями к Тагиру Иргалееву, который является председателем районной конкурсной комиссии, рассматривавшей кандидатуру Азата Исмагилова на должность заместителя главы муниципалитета по внутренней политике.

- Кандидатура Азата Исмагилова нами действительно рассматривалась. Но о фактах его причастности к противоправным деяниям нам ничего неизвестно. А сам он об этом ничего не сказал. Его биографию мы смотрели и ничего предосудительного в ней не нашли. Я сам в то время в районе не был и не в курс е тех событий. Мы проверяли профессиональный уровень кандидата, знание им необходимых дисциплин, - сообщил Тагир Иргалеев.

Как сообщили общественники, в ближайшее время кандидатура Азата Исмагилова должна пройти согласование в администрации главы республики.