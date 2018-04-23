Пострадавшую в школьной резне в Стерлитамаке переведут в больницу в Уфу

15-летняя ученица 9 Г класса, пострадавшая во время нападения в стерлитамакской школе №1 18 апреля, в ближайшее время будет переведена в одну из уфимских больниц. Напомним, у подростка были диагностированы ушиб поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом правой голени, резаные раны предплечья. Врачи оценивали ее состояние как среднее. Предварительно известно, что девочка выбросилась из окна после того, как на нее набросился 17-летний Артем.

- Внешне она выглядит хорошо, к ней ходят ее одноклассники, она с ними общается, но, тем не менее, из-за травмы позвоночника врачи решили продолжить наблюдение в уфимской больнице. - рассказала нам одна из родственниц пострадавших учениц.

Примечательно, что в минздраве республики всячески отказываются комментировать любую информацию о пострадавших.

- Тема исчерпана. По предыдущим сообщениям понятно, что их здоровью ничего не угрожает. С самого начала была положительная динамика,- сообщили нам в пресс-службе ведомства.

И.О. Главврача больницы Фанур Фаритов также отказался комментировать информацию, утверждая, что «они не уполномочены это делать по решению минздрава».

Напомним, рано утром 18 апреля 17-летний школьник Артем явился в свою школу и нанес удары канцелярским ножом учительнице и однокласснице. Еще одна девочка, спасаясь от него, выпрыгнула из окна второго этажа, получив при падении переломы. После этого Артем в присутствии перепуганных одноклассников облил бензином парты в классе и поджег их, а сам затем ударил себя ножом в шею, чтобы свести счеты с жизнью.

Ранее Стерлитамакский городской суд вынес решение об аресте Артема на два месяца. Подросток был доставлен под конвоем в здание суда из больницы, где он проходил лечение после трагедии, происшедшей 18 апреля в школе №1, где он учится. Однако пока официально нигде не подтверждено, находится ли подросток в больнице при СИЗО, либо в той же больнице, где лечатся пострадавшие от его рук. До этого подросток находился под круглосуточным наблюдением правоохранительных органов.