Бизнесмены из Белгорода почти три года провели в СИЗО из-за рейдеров

Так, по информации издания «Новые известия», с 2015 года продолжается арест генерального директора «Альтэнерго» Виктора Филатова и еще четырех белгородских бизнесменов (Александра Пивоварова, Станислава Милькина, Павла Тищенко и Алексея Зеленского), которые якобы связаны с мошеннической схемой вывода денег из филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». Этим представителям белгородского бизнеса вменяют статью 160 (“Растрата”) и статью 210 (“Организация преступной группировки”) УК РФ. При этом законом, а именно статьей 108 УПК, напрямую запрещается задерживать в СИЗО подозреваемых по экономическим преступлениям. Но мужчины находятся в изоляторе уже 34 месяца.

Иски против них инициировала так называемая «пострадавшая» сторона, генеральный директор МРСК Центра, а сегодня управляющий, кроме этого и МРСК Центра Поволжья, Олег Исаев. Ранее он был работником военной прокуратуры, получил звание доктора юридических наук.

Причиной исков были имущественные и финансовые претензии МРСК Центра к предприятиям, заключившим договора с электросетевой компанией. Но сначала были проигранные дела в Арбитраже, касающиеся несоблюдение МРСК условий договора. Получается следующее: МРСК не платит по договорам, бизнесмены выигрывают их через Арбитраж, но вместо своих денег получают арест и обвинение в краже тех самых средств у МРСК. При этом «украденная» сумма постоянно возрастает, и в некоторых документах следствия увеличивается с 241 миллиона до трех миллиардов рублей.

И подобная схема не является чем-то исключительным. МРСК начинала такие дела не только в Белгороде, но и в Твери, Липецке, Ростове-на-Дону. По убеждению председателя московской коллегии адвокатов, представителя уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Дмитрия Григориади, подобные дела — не что то иное, как обычный отжим и отъем имущества.

Если раньше эта схема работала бесперебойно, и в МРСК Центр не переживали из-за затянутости процессов, то в деле с белгородскими предпринимателями все пошло не так. Из-за этого компании пришлось обратиться за помощью к юристам ООО «ТМД». Причем их услуги были оценены в 23 миллиона рублей, хотя у МРСК есть свой штат адвокатов. «ТМД» владеет Олег Жуков, который также совладелец ООО «Юридика», компании, учредившей сетевое издание «Легал Репорт». К слову, оно не раз освещало ситуацию с позиции МРСК.

При этом при ознакомлении с экспертными заключениями, подготовленными ЦОП «Бизнес против коррупции», выяснилось, что Жуков уже выступал в роли свидетеля, где в качестве «пострадавшего» был Артем Куранов. До недавнего времени последний занимал должность заместителя Олега Исаева в МРСК Центре.