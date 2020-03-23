Жители Башкирии смогут оформить больничный лист удаленно из-за коронавируса

В региональном минздраве сообщили, что в период с 20 марта по 1 июля жители республики, которые вернулись из-за границы могут оформить удаленно больничный лист нетрудоспособности. Такая инициатива, отмечается в ведомстве, необходима для снижения риска распространения заболевания в России.

Чтобы подать заявление на больничный, пояснили в пресс-службе министерства, нужно воспользоваться личным кабинетом сайта Фонда социального страхования. К заявлению желающему нужно приложить либо копию паспорта с указанной датой пересечения границ, либо копию билета.

Оплата больничного будет частями – первая выплата поступит после 7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на больничном, а вторая – после закрытия листка нетрудоспособности.