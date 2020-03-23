Житель Башкирии выиграл в лотерею крупную сумму

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Антон Авкрьянов намерен потратить неожиданно полученный миллион на бизнес.
Уроженец Башкирии выиграл в лотерею один миллион рублей. Билет в «Столото» мужчина купил еще в новогодние праздники, но совершенно о нем забыл.
О своем богатстве Аверьянов узнал совершенно случайно. Мужчина не торопится расстаться с выигрышем, а планирует спокойно обдумать, как его потратить на свой собственный бизнес. Сейчас Антон работает на металлургическом заводе.
Напомним, Медиакорсеть публиковала историю уроженца Башкирии, который рассказал о том, как выиграл 83 млн рублей, как их ему удалось забрать, и куда он потратил деньги.
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