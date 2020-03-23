Житель Башкирии выиграл в лотерею крупную сумму

Уроженец Башкирии выиграл в лотерею один миллион рублей. Билет в «Столото» мужчина купил еще в новогодние праздники, но совершенно о нем забыл.

О своем богатстве Аверьянов узнал совершенно случайно. Мужчина не торопится расстаться с выигрышем, а планирует спокойно обдумать, как его потратить на свой собственный бизнес. Сейчас Антон работает на металлургическом заводе.