Юридически значимая переписка перешла в онлайн 

Как и многие другие услуги Почты России, в электронный вид перешел один из самых важных, традиционно бумажных почтовых сервисов — пересылка заказных писем. Такая корреспонденция выполняет две важнейшие функции, сообщает finance.rambler.ru. Во-первых — это способ общения государства с гражданином — повестки, постановления, письма от госорганов, штрафы. Во-вторых — это юридически значимая переписка, необходимая для официального общения, например, с бизнес-партнерами. Часто важность этой услуги сходила на нет из-за неудобства ее использования: как получение, так и отправка такого письма всегда были связаны с походом на почту. Сегодня обращение юридически значимой корреспонденции полностью переведено в цифру, то есть для ее получения или отправки не нужно тратить время на доставку важного конверта в почтовое отделение.

Подключиться к услуге можно на сайте. Достаточно сделать это один раз, чтобы после этого читать важную корреспонденцию на экране смартфона или компьютера. Каждое заказное письмо, попадающее в личный кабинет получателя, сопровождается смс или email-оповещением, так что где-бы вы ни были, вы его не пропустите. Привязка к месту жительства также не имеет значения. А штрафы ГИБДД можно оплачивать прямо здесь же — с 50-процентной скидкой в первые две недели. Отказаться от услуги электронных заказных писем можно в любой момент — тогда письма снова будут приходить в бумажном виде.

Если вам нужно отправить важный документ по работе, сервис электронных заказных писем упростит вашу задачу даже если к нему не подключен адресат письма. Все, что требуется от вас — загрузить файл с письмом в электронную почтовую систему, заполнить данные получателя и оплатить услугу — ее цена ниже бумажной отправки. Если адресат подключен к сервису ЭЗП — письмо отправится к нему в личный кабинет, а на телефон или электронную почту придет оповещение. Как только получатель прочитает письмо, вы также получите оповещение, которое, кстати, сохраняет юридическую значимость, как и содержание самого письма. В противном случае оно будет автоматически распечатано, упаковано в конверт и отправлено на физический адрес получателя — процедура отправки остается неизменной. Все происходит без участия сотрудников почты, а значит никто не сможет получить доступ к вашей переписке. Огромный плюс этой системы, помимо, по сути моментальной доставки письма, состоит в том, что для ее использования не нужно ни с кем договариваться — электронное заказное письмо, в отличие от обычного e-mail, по умолчанию обладает юридической силой. Кроме того, полученный таким образом документ никуда не денется, а значит при необходимости на него можно будет сослаться в будущем, например, во время судебных споров.

Еще более актуальным сервис отправки электронных заказных писем «Почты России» делает ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Вспышка заболеваемости началась в декабре в Китае, а в марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. Согласно последним данным, во всем мире число инфицированных превысило 335 тысяч человек.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 438 случая заражения коронавирусной инфекцией. На этом фоне многие работодатели перевели часть сотрудников на дистанционную работу. Среди прочих это сделала «Почта России».