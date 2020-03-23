Водителей автобусов заставят работать в масках

Об это сообщили накануне на ежедневном брифинге минздрава Башкирии. Водители должны работать в масках уже с сегодняшнего дня, 23 марта. Это касается водителей всех видов транспорта. При этом в Роспотребнадзоре признали, что в республике «сложно с масками», имея ввиду их острую нехватку даже несмотря на завоз партий в госаптеки.