Водителей автобусов заставят работать в масках
23 марта, 09:12ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Меры связаны с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Об это сообщили накануне на ежедневном брифинге минздрава Башкирии. Водители должны работать в масках уже с сегодняшнего дня, 23 марта. Это касается водителей всех видов транспорта. При этом в Роспотребнадзоре признали, что в республике «сложно с масками», имея ввиду их острую нехватку даже несмотря на завоз партий в госаптеки.
Напомним, что на период 20.00 22 марта в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы 54 человека, 4 из них дети.
Ранее мы писали о том, что в автобусах Уфы начали проводить регулярную дезинфекцию.
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