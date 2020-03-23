Власти Башкирии рассказали, сколько жителей республики остались за рубежом

Глава госкомтранса в Башкирии Тимур Мухаметьянов сообщил, что в настоящий момент, по состоянию на 23 марта, за границей находятся 1950 жителей Башкирии.

Он отметил, что всю прошлую неделю самолеты вывозили пассажиров из-за границы в республику. В основном перелеты продолжались на регулярной основе и через Москву.