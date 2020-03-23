Власти Башкирии рассказали, сколько жителей республики остались за рубежом
23 марта, 14:24ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В настоящий момент готовятся списки тех, кто нуждается в помощи МИД России, чтобы вернуться домой.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Глава госкомтранса в Башкирии Тимур Мухаметьянов сообщил, что в настоящий момент, по состоянию на 23 марта, за границей находятся 1950 жителей Башкирии.
Он отметил, что всю прошлую неделю самолеты вывозили пассажиров из-за границы в республику. В основном перелеты продолжались на регулярной основе и через Москву.
Вывозить планируют не всех, а кто в этом нуждается, списки планируется подготовить до 26 марта, проинформировал Мухаметьянов. Списки передадут в МИД России.
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