В Уфе ожидается снегопад, а потом резкое потепление
23 марта, 10:49ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Синоптики «Башгидрометцентра» рассказали, какая погода будет в республике в ближайшие два дня.
В Башкирии в ближайшие три дня ожидается потепление. Температура воздуха поднимется и прогреется до +7°, но прежде в регионе пройдет снегопад. Ветер в ближайшие дни будет умеренный.
По прогнозу синоптиков, 23 марта ожидается небольшой снег, гололед. Температура воздуха днем составит +3,-2°.
24 марта в регионе также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен гололед и гололедица. Ветер может усилится, ожидаются порывы. Ночью температура воздуха будет -1,-6°, при прояснениях до -12°, днем +1,+6°.
25 марта пойдет снег и дождь, обещают гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем +2,+7°.
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