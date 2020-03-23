В Уфе ожидается снегопад, а потом резкое потепление

В Башкирии в ближайшие три дня ожидается потепление. Температура воздуха поднимется и прогреется до +7°, но прежде в регионе пройдет снегопад. Ветер в ближайшие дни будет умеренный.

По прогнозу синоптиков, 23 марта ожидается небольшой снег, гололед. Температура воздуха днем составит +3,-2°.

24 марта в регионе также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами возможен гололед и гололедица. Ветер может усилится, ожидаются порывы. Ночью температура воздуха будет -1,-6°, при прояснениях до -12°, днем +1,+6°.