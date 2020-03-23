В России приостановили программу диспансеризации

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Правительство приостановило проведение диспансеризации взрослого населения в России в связи с коронавирусом COVID-19.
Информация об этом появилась 23 марта в соответствующем разделе официального сайта правовой информации, сообщает газета «Известия».
Документ заверен подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он будет действовать до следующего указания правительства.
Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 22 марта в мире выявлено 294 тысячи заболевших коронавирусом. Количество смертельных случаев достигло 12944.
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