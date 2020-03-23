В Подмосковье запретили парковать автомобили возле дачных домов

Новые правила появились в статье 58 закона Московской области № 191/2014 «О благоустройстве в Московской области». Об этом пишет fedpress.ru.

Так, в деревне Лужки за парковку около придомовой территории, на газонах и других зеленых насаждениях предусмотрен штрафы в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.