В Подмосковье запретили парковать автомобили возле дачных домов
23 марта, 21:09ОбществоФото: pixabay.com
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Жителям Московской области запретили парковаться на газоне возле деревенского дома или на приусадебном участке. Нарушители будут оштрафованы на сумму до пяти тысяч рублей.
Новые правила появились в статье 58 закона Московской области № 191/2014 «О благоустройстве в Московской области». Об этом пишет fedpress.ru.
Так, в деревне Лужки за парковку около придомовой территории, на газонах и других зеленых насаждениях предусмотрен штрафы в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.
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