В Минздраве Башкирии сообщили последние данные о коронавирусе

По состоянию на 23 марта, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 59 человек, из них 5 - детей. Ни у кого пока диагноз не подтвердился.

На сегодняшний день обследованы более 1000 человек со всех районов республики.

Напомним, вчера в регионе были госпитализированы 54 человека, 4 из них – дети. Ни у одного из них инфекция не подтвердилась. Все они проходят необходимое лечение.

На сегодняшний момент в России зарегистрировано 438 человек, инфицированных новым коронавирусом. 18 человек выздоровели, летальный исход пока один.