В Минздраве Башкирии сообщили последние данные о коронавирусе
23 марта, 20:04ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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В министерстве сообщили информацию по состоянию на 19:00 23 марта.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По состоянию на 23 марта, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы 59 человек, из них 5 - детей. Ни у кого пока диагноз не подтвердился.
На сегодняшний день обследованы более 1000 человек со всех районов республики.
Напомним, вчера в регионе были госпитализированы 54 человека, 4 из них – дети. Ни у одного из них инфекция не подтвердилась. Все они проходят необходимое лечение.
На сегодняшний момент в России зарегистрировано 438 человек, инфицированных новым коронавирусом. 18 человек выздоровели, летальный исход пока один.
Лидером по числу инфицированных все еще остается город Москва – более 200 человек. На втором месте – Московская область.
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