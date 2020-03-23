В больнице Уфы закрыли приемное отделение

С ограничением столкнулись в больнице скорой помощи в Уфе. По данным источника «КП-Уфа», закрыто приемное отделение больницы скорой помощи.

Сообщается также, что к пациентам прекращен доступ посетителей по тем же причинам. На какой срок оно было установлено, пока что неизвестно.

В Башкирии в связи с угрозой распространения вируса уже закрыли бассейны и кинотеатры, об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве Башкирии.