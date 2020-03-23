В Башкирии сегодня заработают дополнительные лаборатории по диагностике коронавируса
Четыре из них расположены в Уфе, еще два – в Нефтекамске и Стерлитамаке.
По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, с сегодняшнего дня в республике начинают работать дополнительные центры компетенции лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. Это лаборатории, которые будут работать на подведомственных организациях Минздрава Башкирии.
- Это лаборатория Центра СПИДа, Республиканской клинической больницы им. Куватова, уфимская городская больница №21, больница скорой медицинской помощи. Также будет развернута дополнительная точка компетенции в городах Нефтекамск и Стерлитамак, - сообщил глава ведомства.
По его словам, в связи с этим республика начинает более широкое обследование граждан, в том числе в аэропорту, в первую очередь тех лиц, которые прибыли из другой страны. Все анализы для жителей республики бесплатны, результаты можно получить в поликлинике по месту жительства либо в личном кабинете в Госуслугах.