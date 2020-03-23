В Башкирии сегодня заработают дополнительные лаборатории по диагностике коронавируса

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, с сегодняшнего дня в республике начинают работать дополнительные центры компетенции лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. Это лаборатории, которые будут работать на подведомственных организациях Минздрава Башкирии.

По его словам, в связи с этим республика начинает более широкое обследование граждан, в том числе в аэропорту, в первую очередь тех лиц, которые прибыли из другой страны. Все анализы для жителей республики бесплатны, результаты можно получить в поликлинике по месту жительства либо в личном кабинете в Госуслугах.