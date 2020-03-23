В Башкирии откроют три новых лаборатории для проведения анализов на коронавирус

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в Башкирии в ближайшие дни откроются еще три дополнительных лаборатории для проведения анализов на коронавирус.

- Всего до конца недели таких лабораторий в республике будет семь, - уточнил министр.

Напомним, как мы ранее сообщали, медицинским учреждениям на подготовку к возможному распростарнению коронавиркса в Башкирии, по подсчетам специалистов, понадобилось 250 млн рублей. Данная сумма была выдедена из резервного фонда правительства РБ.