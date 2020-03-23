В Башкирии осудили банкиршу, которая украла около 22 млн рублей

Прокуратура Башкирии передала, что 43-летнюю сотрудницу банка в Дюртюлях признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).

По данным ведомства, обвиняемая работала в местном отделении Сбербанка менеджером. В период с сентября 2009 по февраль 2019 года она одалживала деньги у знакомых, взамен обещая купить акции на более выгодных условий.

Кроме того, клиенты банка оформляли кредиты и отдавали деньги, чтобы та передавала в долг под высокие проценты предпринимателям, хотя на самом деле все средства она тратила только на себя.

Общая сумма ущерба оценивается в 21,7 млн. рублей, свою вину женщина признала. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.