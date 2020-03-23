В Башкирии осудили банкиршу, которая украла около 22 млн рублей
Приговор уже вынесен в Дюртюлинском районном суде.
Прокуратура Башкирии передала, что 43-летнюю сотрудницу банка в Дюртюлях признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ).
По данным ведомства, обвиняемая работала в местном отделении Сбербанка менеджером. В период с сентября 2009 по февраль 2019 года она одалживала деньги у знакомых, взамен обещая купить акции на более выгодных условий.
Кроме того, клиенты банка оформляли кредиты и отдавали деньги, чтобы та передавала в долг под высокие проценты предпринимателям, хотя на самом деле все средства она тратила только на себя.
Общая сумма ущерба оценивается в 21,7 млн. рублей, свою вину женщина признала. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как сообщили Медиакорсети в Сбербанке, в декабре 2018 года Сбербанк инициировал служебное расследование в отношении данной сотрудницы - Габидуллиной Л.Р., в ходе которого был установлен факт мошеннических действий. Результаты внутреннего расследования банк передал в правоохранительные органы. Эти материалы были приобщены к уголовному делу, возбужденному в отношении Габидуллиной Л.Р. в феврале 2019 года.