Умер бывший балетмейстер пермского театра оперы и балета

С 1971 по 1977 годов Боярчиков работал главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. С 1977 по 2007 год он занимал должность главного балетмейстера в Ленинградском малом театре оперы и балета (Михайловского театра), а потом стал его художественным руководителем. Об этом пишет properm.ru.