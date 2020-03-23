Умер бывший балетмейстер пермского театра оперы и балета

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В Перми 22 марта умер хореограф, народный артист РСФСР Николай Боярчиков, которому было 84 года. Именно с ним связан «золотой век» в истории Пермского балета.
С 1971 по 1977 годов Боярчиков работал главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета. С 1977 по 2007 год он занимал должность главного балетмейстера в Ленинградском малом театре оперы и балета (Михайловского театра), а потом стал его художественным руководителем. Об этом пишет properm.ru.
Боярчиков – заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер орденов Дружбы и Почета, а также лауреат государственной премии РСФСР имени Глинки.
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