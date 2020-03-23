Уфимка, прилетевшая из Вьетнама, рассказала правду о проверке пассажиров в аэропорту

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, глава региона Радий Хабиров обсудил вопрос соблюдения норм профилактики короноавирусной инфекции в уфимском аэропорту. Он усомнился в том, что каждого авиапассажира проверяют на наличие симптомов коронавируса. Жительница Уфы накануне вечером прибыла в столичный аэропорт из Вьетнама и поделилась наблюдениями. Она описала весь процесс, который прошла по прилету в Уфу.

— За полчаса до посадки стюардессы раздали всем анкеты, где надо было заполнить свои паспортные данные, адрес, телефон, место работы и данные школ, где учатся дети, – рассказала побывавшая во вьетнамском Нячанге Лилия Волкова, – после посадки на борт поднялся человек в красной форме. Как я поняла, это был представитель Роспостребнадзора. Он рассказал об опасностях коронавируса, который бушует во всем мире и в нашей стране тоже. Объяснил, по каким телефонам звонить в случае появления симптомов респираторного заболевания. На выходе из самолета стоял человек с тепловизором.

Уфимка также заметила карету скорой помощи со включенными мигалками. Она предположила, что медики дежурят на случай, если у кого-то из пассажиров будет замечена высокая температура. Сейчас туристка находится дома с семьей.

— Запасы продуктов есть. Чувствуем себя хорошо, симптомов ни у кого нет, но для нашей же безопасности мы не будем нарушать карантинный режим, — рассказала Лилия.