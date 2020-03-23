Стало известно, кто из чиновников Башкирии был за границей и попал в самоизоляцию

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров привел примеры своих подчиненных, которые, побывав за границей, теперь соблюдают режим самоизоляции у себя дома.

По его словам, согласно инструкциям таким образом ведут себя мэр Уфы Ульфат Мустафин, глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров, министр финансов РБ Лира Игтисамова.

При этом Радий Хабиров крайне негативно отозвался о главах районов, которые в такое непростое время позволили себе уйти в отпуск.

- С удивлением смотрю на список глав муниципалитетов, которые в период предчрезвычайной ситуации позволили себе от правиться в отпуск, - сообщил Радий Хабиров и назвал, кого он конкретно имеет в виду. - Архангельский район - Аминев, Аургазинский район - Идрисов, Балтаческий район - Субушев, Белебеевский район - Сахабиев, Давлекановский район - Мухамедзянов, Мишкинский район - Трапезников... Это что такое? У людей что, мозгов нет?

Глава региона потребовал, чтоб все главы муниципалитетов, позволившие себе уйти в отпуск в столь ответственное время, были на работе и написали ему объяснительные.