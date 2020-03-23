Школьникам без интернета в Башкирии задания будут передавать с помощью мессенджеров

По словам заместителя министра образования и науки РБ Ильдара Мавлетбердина, ученики, находящиеся в карантине в деревнях без доступа к интернету, получат задания от учителей с помощью мессенджеров. В малокомплектных сельских школах будут работать дежурные группы с количеством детей не более 15.