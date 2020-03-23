Школьникам без интернета в Башкирии задания будут передавать с помощью мессенджеров
23 марта, 20:30ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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В населенных пунктах Башкирии, где нет интернета, проблему дистанционного обучения школьников решат с помощью мессенджеров.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
По словам заместителя министра образования и науки РБ Ильдара Мавлетбердина, ученики, находящиеся в карантине в деревнях без доступа к интернету, получат задания от учителей с помощью мессенджеров. В малокомплектных сельских школах будут работать дежурные группы с количеством детей не более 15.
- Третий вариант – передача кейс-заданий в бумажной форме, - отметил он.Напомним, с 23 марта школьники находятся на каникулах. Со второго апреля они перейдут на дистанционное обучение. При этом, глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что школы не готовы технологически к такому переходу.
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