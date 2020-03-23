Радий Хабиров пообещал разобраться с АУЕ-подростками в Башкирии

Глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании поднял тему «АУЕ». Руководитель региона привел в пример происшествие в торговом центре, когда группа подростков избила двух мальчиков.

Хабиров рассказал, что после просмотра «был в ярости», и что детьми нужно начать заниматься.

«Сейчас закончится оперативка, поезжайте в этот торговый центр, вычислите и вытряхните оттуда этих негодяев. Узнайте, из каких школ они. Вдруг пока мы сидим здесь и умничаем, они междусобойчики начинают в школе устраивать, а мы это не знаем», – прокомментировал глава республики.