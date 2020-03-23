Правительство выделило ФМБА почти 500 миллиардов на борьбу с COVID-19

Отмечается, что средства будут выделены из правительственного резервного фонда. ФМБА, в свою очередь, обязано будет проконтролировать эффективное и целевое использование предоставленных средств. Кроме этого, агентство до 1 февраля 2021 года предоставит в правительство доклад о том, куда и какие производились траты.