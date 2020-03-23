Правительство выделило ФМБА почти 500 миллиардов на борьбу с COVID-19
23 марта, 15:06ОбществоФото: pixabay.com
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Согласно распоряжению кабинета министров, ФМБА (Федеральному медико-биологическому агентству) выделят на диагностику, профилактику и лечение коронавируса COVID-19 сумму в 491,7 миллиардов рублей.
Текст документа был опубликован 23 марта на официальном сайте правовой информации, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что средства будут выделены из правительственного резервного фонда. ФМБА, в свою очередь, обязано будет проконтролировать эффективное и целевое использование предоставленных средств. Кроме этого, агентство до 1 февраля 2021 года предоставит в правительство доклад о том, куда и какие производились траты.
Правительство также распорядилось выделить 5 миллионов рублей Минпромторгу. Эти средства пойдут на закупку бесконтактных термометров, теплотелевизионных регистраторов и обеззараживателей воздуха. Ещё 7,5 миллионов рублей ведомство получит на закупку аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
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