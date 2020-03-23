После критики Хабирова блогерша из Уфы, отказавшаяся от карантина, записала обращение
Гузель Шарафутдинова отказалась от своих прежних слов и заявила, что соблюдает режим самоизоляции вместе со своей семьей.
В нем молодая мама вновь пожаловалась на травлю в свой адрес после того, как решила не оставаться на карантине с близкими после заграничной поездки в Таиланд.
«По какой-то причине вокруг меня и моей семьи сейчас очень много негатива. На меня уже успели пожаловаться в полицию, Роспотребнадзор, президенту, хотя я сейчас сижу дома. Хочу внести ясность. Мы прилетели 19-го числа, в аэропорту нас никто не проверял, режима карантина или ЧС в Таиланде не было. Анализы у нас никто не брал. Бумаги мы никакие не подписывали, никто нас ни о чем не предупредил. Единственное, что мы сразу поехали к маме в деревню и купили ей продукты. Я не против карантина. Я даже за — я же пост об этом написала! Неужели я буду бастовать и идти против социума? В моих интересах защищать свою семью», — призналась Шарафутдинова.
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Я про подписчиков своих никогда плохо не говорю, я резко высказываюсь о людях которые присылают мне агрессивные сообщения и оскорбления. Я тоже человек и желаю быть защищённой от этого, блокирую таких людей и сообщаю об этом. . Сейчас в соц.сетях твориться не понятно что, и все пишут то что хотят, лишь бы пропиариться и поднять свои рейтинги. От этого очень грустно. Я надеюсь что это видео не будут монтировать , и вырезать , используя потом против меня! . Люди часто вырывают слова из контекста и раздувают из этого хайп! Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Публикация от Гузель Шарафутдинова (@guzel_sharafutdinova)
Ранее Гузель писала о том, что «сама решит, что ей делать», а тех, кто советовал идти ей на карантин и соблюдать режим, она назвала «подпердышами».
Медиаскандал, разгоревшийся вокруг блогерши, стал даже темой для обсуждения на сегодняшней оперативке в Белом доме.
Глава республики резко осудил тех, кто после заграничной поездки не соблюдает режим карантина и самоизоляции. Всем таким гражданам он напомнил об административной и уголовной ответственности.