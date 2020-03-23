После критики Хабирова блогерша из Уфы, отказавшаяся от карантина, записала обращение

«По какой-то причине вокруг меня и моей семьи сейчас очень много негатива. На меня уже успели пожаловаться в полицию, Роспотребнадзор, президенту, хотя я сейчас сижу дома. Хочу внести ясность. Мы прилетели 19-го числа, в аэропорту нас никто не проверял, режима карантина или ЧС в Таиланде не было. Анализы у нас никто не брал. Бумаги мы никакие не подписывали, никто нас ни о чем не предупредил. Единственное, что мы сразу поехали к маме в деревню и купили ей продукты. Я не против карантина. Я даже за — я же пост об этом написала! Неужели я буду бастовать и идти против социума? В моих интересах защищать свою семью», — призналась Шарафутдинова.