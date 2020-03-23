«Почта России» снизила стоимость курьерской доставки

«Почта» наращивает и объем услуг доставки, при этом все курьеры на предстоящей неделе пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери», сообщает ТАСС. Клиентам предложено чаще прибегать к услугам доставки курьерами и почтальонами для обычных посылок: с 24 марта в мобильном приложении «Почты России» или на сайте компании жители городов-миллионников и 500-тысячников смогут оформить доставку на дом мелких пакетов и всех видов посылок весом до 2,5 кг, кроме отправлений с наложенным платежом. А с 8 апреля можно будет заказать из отделений все посылки до 31 кг. Стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента при этом снижена со 199 до 100 рублей», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что «Почта России» стремится максимально «оцифровать» привычный набор услуг. Например, оформить отправку посылки или письма можно онлайн с помощью приложения, а извещения больше не надо заполнять в бумажном виде.

«В сложившейся ситуации компания использовала все возможные каналы оповещения клиентов для призыва пользоваться именно цифровыми сервисами, тем самым снижая трафик в отделениях», — добавили там, уточнив, что отделения при этом работают в штатном режиме.

На данный момент практически во всех почтовых отделениях уже измеряется температура сотрудников, применяются дезинфицирующие средства для уборки, во всех отделениях чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, соблюдается режим регулярного проветривания.

«В скором времени сотрудники отделений получат и медицинские маски — „Почта России“ закупает 7,6 млн медицинских масок на ближайший месяц. Закупка будет происходить в несколько этапов, для первых 3 миллионов масок она уже состоялась. В первую очередь их получат сотрудники отделений и почтальоны в 60 городах, где есть подтвержденные случаи заболевания. Выдача начнется с 25 марта», — сообщают в компании.