«Наказать её!»: глава Башкирии распорядился о блогерше, пренебрегшей самоизоляцией

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров дал распоряжение наказать блогера Гузель Шарафутдинову, более известную как «Татарка в Сочи», которая в минувшие выходные оказалась в центре скандала

Напомним, молодая женщина, прилетевшая с семьей с отдыха в Таиланде, демонстративно заявила в соцсетях, что не собирается соблюдать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом известно, что в Таиланде сейчас коронавирусом заражены более 500 человек. Тех, кто пытался ее убедить остаться дома и никуда не ездить, Гузель назвала «подпердышами».

— От безответственности тех, кто прибыл из-за рубежа, зависит наше общее благополучие. Я прошу профилактировать тех, кто злостно, рьяно и по-хамски заявляют, что не будут соблюдать режим самоизоляции. Все будут! Строем встанут и пойдут выполнять все наши требования, — подчеркнул Радий Хабиров.

— Я вчера любовался этой дамой, которая вслух заявила, что ничего соблюдать не будет. Наказать её! Немедленно наказать, чтобы она пример не подавала другим. Потому что бог знает что она привезла с собой и будет сейчас распространять.