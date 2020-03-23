Москвичей старше 65 лет обязали находиться дома

Период нахождения дома для этих категорий граждан – с 26 марта по 14 апреля.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», – цитирует мэра Москвы RT.

Отмечается, что домашний режим могут не соблюдать руководители предприятий и организаций, а также сотрудники, чье присутствие критически важно для производства и работы организации. Также это требование не относится к работникам здравоохранения.