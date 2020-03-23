Москвичей старше 65 лет обязали находиться дома

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Сергей Собянин написал в персональном блоге, что москвичам, у которых есть хронические заболевания и людям, которым больше 65 лет необходимо соблюдать режим добровольной самоизоляции.
Период нахождения дома для этих категорий граждан – с 26 марта по 14 апреля.
«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», – цитирует мэра Москвы RT.
Отмечается, что домашний режим могут не соблюдать руководители предприятий и организаций, а также сотрудники, чье присутствие критически важно для производства и работы организации. Также это требование не относится к работникам здравоохранения.
Кроме этого Собянин сообщил, что для компенсации расходов за время изоляции будут выплачивать по 4000 рублей. 2000 заплатят авансом, а еще две, если человек действительно соблюдал режим самоизоляции.
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