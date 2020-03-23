Клещевым энцефалитом в прошлом году заразились 15 человек из Башкирии
23 марта, 11:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что пора начать делать вакцинацию.
По данным ведомства, в Башкирии в 2019 году энцефалит был диагностирован у 15 жителей республики. Издание UfacityNews.ru отмечает, что этот показатель ниже, чем в 2018 году, когда было 25 заболевших.
Сообщается, что ежегодно в больницы с укусами клещей обращаются от 10 до 20 тысяч жителей региона. В ведомстве напомнили, что лучше заранее сделать вакцинацию весной или зимой, чтобы к началу сезона выработался иммунитет. Кроме того, находясь на природе, всегда нужно надевать закрытую одежду и пользоваться репеллентами.
В ведомстве отметили, что между первой и второй прививкой должно пройти от одного до семи месяцев, третью прививку делают через год после первой.
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