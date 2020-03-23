Китай предоставил России 25 миллионов защитных масок

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Из Китая в Россию доставили 25,5 миллионов индивидуальных защитных масок.
Об этом стало известно 23 марта, сообщает газета «Известия».
Маски были доставлены специальным рейсом самолета Ан-124 российских Военно-космических сил. Борт с грузом из Китая приземлился на аэродроме Чкаловский.
Несколькими днями ранее лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили в телефонном режиме ситуацию вокруг пандемии COVID-19. Стороны договорились о взаимопомощи и взаимодействию в медицинской области.
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