Известно, каков средний размер пенсии в Башкирии

В Башстате сообщили, что в 2020 году средний размер пенсий составляет 15,3 тысяч рублей. В 2010 году, для сравнения, он составлял 7,1 тысяч рублей.

В сообщении также сказано, что в регионе численность пенсионеров за девять лет с 2010 года увеличилась с 855,7 тысяч человек до более 1 млн человек.

В Башстате отметили, что низкий уровень выплат подталкивает пенсионеров к необходимости выйти на работу. Доля работающих пенсионеров сейчас составляет практически 30%. Отмечается также, что более 40 процентов пожилых людей предпочитают лечится самостоятельно и не обращаться в медучереждния.