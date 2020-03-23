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Из-за коронавируса в Приморье закрыли театры и картинные галереи
23 марта, 20:40Общество
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В Приморском крае из-за угрозы распространения коронавируса закрываются учреждения культуры и общественные бассейны.
В спортзалах Приморья запрещено одновременно находиться более чем 50 людям, пишет RT.
При этом, согласно информации, полученной от главного санитарного врача региона, случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье пока не зарегистрировано.
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