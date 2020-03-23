CNN: Россия успешно борется с коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России невелико, несмотря на то, что она граничит с Китаем, а первый заболевший был обнаружен еще в январе, сообщает CNN. Значит, делают вывод журналисты, правительство Российской Федерации контролирует ситуацию.

Как пишет rns.online, в Люксембурге, где проживает 628 000 человек, зарегистрировано 670 заболевших. В России, с ее населением 146 млн человек, на сегодняшний день 367 заболевших. При этом, по информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, все россияне, заразившиеся новой инфекцией, посещали страны, в которых ситуация с коронавирусом считается неблагоприятной.