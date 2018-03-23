Жалобы об «ужасах» капремонта в Туймазах не подтвердились

В прошлом году жители Туймазов жаловались в соцсетях на «ужасные» нарушения, плохое качество проводимого капремонта, «непонятные» критерии при отборе домов. Ругали и соседей, не пускающих к себе ремонтников. Мол, куда должностные лица смотрят? В нынешнем году жалобы повторяются. Так жильцы ряда старых двухэтажек посчитали, что их дома не включают в план из-за малого количества квартир, и, соответственно, незначительной суммы взносов. В общем – «дискриминация».

Наш корреспондент разбирался в ситуации.

Данные обращения мы попросили прокомментировать начальника отдела ЖКХ администрации Туймазинского района Айдара Гиниятуллина.

– Все, кстати, немногочисленные обращения по качеству капремонта были переданы в отдел технадзора регоператора через домкомы, старших по подъезду либо напрямую бригадирам, – рассказывает Айдар Гиниятуллин. – Выбранные на общем собрании жильцы приняли дома в эксплуатацию. Если после ремонта выявлялись недостатки, то подрядчик быстро их устранял, иначе у него возникли бы проблемы с оплатой работы. Так, в доме № 51 на улице Островского подрядчик замешкался с установкой канализационных водоотводов. По обращению жильцов ситуацию исправили.

В прошлом году обращались и по поводу затопления нескольких квартир верхних этажей. После демонтажа старой кровли дожди застигли ремонтников врасплох. В дальнейшем все вопросы по возмещению ущерба собственникам и устранению подтеков были решены. По закону в течение пяти лет подрядчика могут вернуть на объект для устранения недоделок. Право подписи в приёмочных документах имеют и специалисты ЖКХ, представляющие администрацию района, которые регулярно осматривают объекты.

В прошлом году отремонтированы 42 многоквартирных дома, в нынешнем в плане – 41 дом. Капремонт начат раньше (закончится в октябре-ноябре к отопительному сезону). Торги по определению подрядчиков в части домов завершены. Уже меняют кровлю в пяти домах. Этот вид работ, кстати, преобладает в 2018 году. Так решили жильцы.

Информация о невнимании к старым двухэтажкам не соответствует действительности. Ежегодно, кстати, в нынешнем году – тоже, в программу включается около 30% двухэтажек. Достаточно взглянуть на список, вывешенный на нескольких сайтах.

Один из главных критериев отбора – платёжная дисциплина. Так, к примеру, в прошлых годах почти половина жильцов ряда домов на улицах 70 лет Октября, Аксакова, Мусы Джалиля, Олега Кошевого, Островского в Туймазах являлись злостными неплательщикам (собираемость составляла менее 40 процентов), и эти здания не вошли в план ремонта. Потому что мы не должны ущемлять права добросовестных плательщиков. Преимущества – на стороне более организованных жильцов.

К сожалению, нашлось 8-10 жильцов, не пустивших ремонтников в квартиры. У них в туалете и ванной - сгнившие, забитые накипью железные трубы, но их это мало волнует. Специалисты технадзора регоператора взяли с таких хозяев расписки о том, что в случае разрушения труб и затопления соседей они будут отвечать за последствия. Если не дают менять систему отопления, то также они несут гражданско-правовую ответственность за невозможность пользоваться ею, за возможные аварии по всей вертикали дома.

– Механизм организации капремонта часто меняется. Что за изменения произошли в нынешнем году?

– В 2017 году для выравнивания конкурентных возможностей введены электронные торги. Однако таким образом стали появляться фирмы-однодневки, которые, как показала практика, стали занижать на торгах реальную стоимость работ, экономить на материалах, оплате труда работников, что в ряде случаев сказывалось на качестве. В результате в 2018 году принято решение определять подрядчика путём проведения торгов единым лотом на все ремонтируемые многоэтажки. Это позволит отсеивать недобросовестных исполнителей работ.

В прошлом году конкурс на проведение работ выиграли четыре туймазинские организации, наработавшие приличный опыт в капремонте жилфонда: Гостиничный комплекс «Башкортостан», ООО «Энергостройсервис», ООО «СФ № 3» и ООО «Импульс». Последнее, кстати, эксплуатирует собственноручно отремонтированные здания. Пятый подрядчик из Уфы, но к нему не было нареканий. Идеальный вариант, когда торги выигрывает местное предприятие, которое потом обслуживает отремонтированные дома. Но конкуренцию никто не отменял.

– Повысилась ли собираемость взносов на капремонт? Ведь от нее зависит объем капремонта.