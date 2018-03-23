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Жалобы об «ужасах» капремонта в Туймазах не подтвердились
Сюжеты:
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Жалобы об «ужасах» капремонта в Туймазах не подтвердились

Сегодня, 13:55ОбществоЭмиль МусинФото: Эмиль Мусин
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