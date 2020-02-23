Вот это сюрприз: в Башкирии 94-летний ветеран ВОВ подорвал снаряд

94-летний фронтовик Фалях Гилязев и его супруга посетили необычную экскурсию в инженерном соединении Центрального военного округа, расположенного под Уфой.

Ветеран здесь воочию смог полюбоваться современной военной техникой. Ему особенно понравился робот «Кобра», который используется при обезвреживании самодельных взрывных устройств.

Гилязеву показали новые способы выполнения подрывных работ. Бывший фронтовик-инженер не устоял и сам также попробовал подорвать снаряд.

По данным пресс-службы ЦВО, Фатих Гилязев оказался на войне 1944 году, в 17 лет, после окончания курсов подготовки в 84-м стрелковым полку. За образцовую службу его наградили разными медалями и орденами.