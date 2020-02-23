В Уфе стартовал конкурс военной подготовки среди будущих военных

В лицее №161 г. Уфы стартовал конкурс среди кадетских классов республики. Во время торжественного запуска соревнований принял участие глава республики Радий Хабиров, сообщает пресс-служба его администрации.

Глава региона пожелал, чтобы честь и доблесть стали для кадетов жизненным девизом, «как и для нашего земляка Артура Ахметханова», чьему памяти посвятили конкурс.

В соревнованиях принимают участие кадеты с разных городов и районов республики. Им придется показать свои умения по строевой подготовке, спортивным дисциплинам, учебной стрельбе с разборкой оружия. А также будущие военные ответят на вопросы викторины по истории кадетского движения страны.