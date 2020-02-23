В Башкирии День защитников Отечества отметят рядом торжественных мероприятий

В Башкирии сегодня намечается ряд мероприятий, посвященных ко Дню защитников Отечества. В Уфе 23 февраля стартует возложением цветов в парке Ватан, праздничным митингом. Затем намечается конкурс среди кадетских классов, торжественное собрание в ГКЗ Башкортостан, спортивно-патриотический турнир «Победа».

Также ожидается, что представители власти республики наградят двух ветеранов Великой Отечественной войны орденами генерала Миннигали Шаймуратова. Также в честь одного из них состоится торжественный парад.