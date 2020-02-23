Сибайцы юбилей города отметят в новом концертном зале

Необходимость строительства нового концертно-театрального объединения возникла, после того как в 2015 году здание сибайской филармонии пострадало от пожара. Огнем было уничтожены второй и третий этажи, а также большая часть кровли. Работы по восстановлению начались в феврале прошлого года. К сегодняшнему дню 45% здания уже восстановлено.