Фото: Культурный мир Башкортостана
Сибайцы юбилей города отметят в новом концертном зале
23 февраля, 10:30Общество
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Ожидается, что концертно-театральное объединение в Сибае будет сдан в эксплуатацию в конце осени текущего года.
В ноябре 2020 года в Сибае появится новый концертный зал. Власти республики планируют закончить строительство к 65-летнему юбилею города.
Необходимость строительства нового концертно-театрального объединения возникла, после того как в 2015 году здание сибайской филармонии пострадало от пожара. Огнем было уничтожены второй и третий этажи, а также большая часть кровли. Работы по восстановлению начались в феврале прошлого года. К сегодняшнему дню 45% здания уже восстановлено.
Напомним, восстановление сибайской филармонии обойдется республиканскому бюджету в 368 млн рублей.
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