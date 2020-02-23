Глава Башкирии вручил первые ордена имени генерала Шаймуратова
23 февраля, 18:03ОбществоМинзаля АскароваФото: Сайт главы РБ
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Такой подарок сделали власти республики двум ветеранам войны в День защитников Отечества.
Сюжеты: 75 лет Победы
Первые ордена имени генерала Миннигали Шаймуратова – легендарного предводителя 112-й Башкирской кавалерийской дивизии были вручены двум ветеранам Великой Отечественной войны.
Мугин Нагаев прошел войну в качестве командира взвода противотанковых орудий Башкавдивизии. Радий Хабиров погостил дома у ветерана на улице Муксинова в Уфе.
Второй ветеран, награжденный орденом, сейчас находится на лечении в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны. Габдулхай Зарипов в составе легендарной кавалерийской дивизии прошел путь от обороны столицы России до взятия Берлина.
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