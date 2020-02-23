Глава Башкирии вручил первые ордена имени генерала Шаймуратова

Мугин Нагаев прошел войну в качестве командира взвода противотанковых орудий Башкавдивизии. Радий Хабиров погостил дома у ветерана на улице Муксинова в Уфе.

Второй ветеран, награжденный орденом, сейчас находится на лечении в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войны. Габдулхай Зарипов в составе легендарной кавалерийской дивизии прошел путь от обороны столицы России до взятия Берлина.