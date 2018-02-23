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В Башкирии похолодает до – 30, ожидается небольшой снег
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В Башкирии похолодает до – 30, ожидается небольшой снег

Сегодня, 09:26ОбществоРустэм Башкирцев
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