В Башкирии похолодает до – 30, ожидается небольшой снег

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Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.
Источник: Башгидромет
В Башкирии в ближайшие дни ожидается холодная погода, местами небольшой снег. Как следует из данных Башгидромета, сегодня, 23 февраля местами небольшой снег. Температура воздуха днем -9,-14°.
В субботу, 24 февраля, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -19,-24°, при прояснениях до -30°, днем -9,-14°, местами до -19°.
В воскресенье, 25 февраля, на юге республики ожидается слабая метель. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -19,-24°, при прояснениях до -30°, днем -11,-16°, по югу до -6°.
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