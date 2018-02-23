В Башкирии похолодает до – 30, ожидается небольшой снег

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня.

В Башкирии в ближайшие дни ожидается холодная погода, местами небольшой снег. Как следует из данных Башгидромета, сегодня, 23 февраля местами небольшой снег. Температура воздуха днем -9,-14°.

В субботу, 24 февраля, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -19,-24°, при прояснениях до -30°, днем -9,-14°, местами до -19°.