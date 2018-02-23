Праздник мужчин: известные люди Башкирии рассказали армейские истории

Медиакорсеть предложила нашим знаменитым землякам поделиться своими воспоминаниями о службе в армии.

Главный редактор ИА «Медиакорсеть» Разиф Абдуллин:

- Вспоминается случай, когда я получил увольнительную, то есть возможность на какое-то время съездить из части в город погулять. И когда я уже возвращался, стою на автобусной остановке вместе с сослуживцем, тут к нам подходит мужчина в гражданской одежде. И говорит, мол, соскучился по армейской форме, нельзя ли ему переодеться в нее. Не помню почему, но мы согласились, по размеру ему подошла форма моего сослуживца. И они поменялись: гражданский человек на время стал военным, а солдат – гражданским человеком. В таком виде втроем мы пошли на дискотеку, где к нам подошел военный патруль и потребовал показать документы. А в каждой увольнительной указывается определенный час, до которого ты обязан вернуться в часть. Мы свое время просрочили. И нас забрали на гауптвахту, меня и мужчину, переодевшегося в военную форму. Хорошо, что мой сослуживец в гражданской одежде вернулся в часть, рассказал об этом командирам, так что за мной достаточно быстро приехали.

Депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Рустэм Ахмадинуров:

-Служил срочную в г.Загорске (ныне Сергеев Посад) в Подмосковье. Как и всех новобранце - солдат нас регулярно, через день на 3-й ставили в наряд - это или на охрану периметра ПВОшной части или в столовку. И то и то не сахар, это мягко сказать. Как-то на разводе командир роты в связи необходимостью обустройства Ленинской комнаты попросил выйти из строя тех, у кого есть гражданская профессия плотника. Вышла треть роты, в т.ч. и я. Тогда командир попросил сделать шаг вперед тех, у кого есть документальное подтверждение. Вышли только двое, в том числе я. Позже только мне смогли доставить по почте удостоверение "плотник 2-го разряда", полученное мною на "гражданке" в УПК при средней школе 19 города Уфы. Таким образом, я, скажем так, получил подряд на изготовление новых стендов и обустройства Ленкомнаты воинской части. Учитывая, что меня как специалиста-столяра освободили от всех нарядов, подъемов и зарядок, то ленкомнату я делал не торопясь, примерно 2,5 месяца, а т.к. опыта не было, то с трудом подгонял один стенд к другому. И вот примерно через 70 дней с начала масштабных работ (надо сказать, делал я все с "нуля", начиная от распила бревен в столярке, заканчивая изготовления стендов и их установку на стенах ленкомнаты), наконец-то, пришла большая комиссия во главе с замполитом, подполковником Остроушко. В момент захода в обновленную Ленинскую комнату в/ч "высокой" комиссии все подогнанные друг другу стенды, несколько стеллажей для газет и литературы внешне выглядели вполне аккуратно и даже, как мне казалось, красиво, но именно в этот ответственный момент с заходом в комнату последнего члена комиссии под воздействием порыва ветра из-за распахнутого окна все стенды посыпались как "карточный" домик, едва не убив замполита и всю высокую комиссию. Учитывая, что стенды были изготовлены не из обычной доски 20-ки, а из 50-ки (50 мм) то, прямо скажем, все это выглядело это очень угрожающе. Члены комиссии жались в центре Ленкомнаты друг к другу, а я мысленно хотел выпрыгнуть в окно... Закончилось все хорошо, мне дали 5 нарядов внеочереди и я опять стал ходить в наряды как обычный "стрелок".

Заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов:

- Я служил с 1983 по 1985 годы в Северной группе войск в мотострелковых войсках. Учебку прошел в городе Куйбышев (сейчас Самаре). Хотел ли в мотострелковые войска? Нет, я мечтал попасть на морской флот. Но я нисколько не пожалел впоследствии. Времена тогда были очень сложные, неспокойные. И я с гордостью могу сказать, что за эти два года прошел жизненный университет. На службу уехал рядовым, а приехал старшим сержантом, был командиром отделения пулеметчиков РПК-12 (ручной пулемет Калашникова). После армии я продолжил обучение в Башкирском государственном педагогическом институте.

Что касается интересных эпизодов из моей армейской жизни, да, они были, но один из них, конечно же, запомнился больше всего.

…Начало апреля 1985 года, подходит срок демобилизации. Мы, группа из 10 дембелей, подошли к командиру части, полковнику, и высказали свое желание ускорить процесс демобилизации. Он выслушал нас и говорит: «Значит, хотите быстрее? Хорошо, если согласны на мои условия, пожалуйста. Вот вам земельный участок, там нужно построить платц - площадку для строевой подготовки. Как быстро управитесь – за месяц, два, все будет зависеть только от вас самих. Сделаете быстрее, и уедете быстрее. Задача понята. Его предложение послужило для нас стимулом к скорейшему возвращению домой. И вот, приступили к работе. Все делали вручную. Но нам хватило и двух недель, чтобы построить площадку размером в 2 тыс кв.м. Начали где-то в числах 10-го апреля, а ровно через 14 дней закончили и 24 апреля демобилизовались. Но, надо сказать, работу мы сделали хорошо, командир части нас поблагодарил и отпустил домой. После армии мне не довелось ни с кем из товарищей по службе увидеться, а желание было и есть, конечно.

Карикатурист Камиль Бузыкаев:

История № 1

Боец, сделай лучшую ленкомнату в Венгрии- получишь отпуск.

Сделал. Дали грамоту. Где мой отпуск?

-Вот теперь, башкиренок, точно никуда ты отсюда не поедешь, - до самого дембеля.

История № 2

Комроты, хохол с Одессы, спрашивает: у меня в подразделении два башкира, ты и Гарик (Гарифулла с Кигинского, черный как уголь, плотный и сильно прищуренный, плоховато с русским языком).

Кто из вас настоящий?

- Я конечно. А Гарик нам от монголо-татар достался.

Гарик своего русского стесняется и поэтому изо всех сил отрицательно качает головой.

Блогер Раис Габитов:

Служил в конце 80-х в Венгрии, где уже начинался капитализм и бушевала сексуальная революция . На городских пляжах все были обнаженные или топлесс. Мы убегали из части, снимали форму в кустах, раздеваясь догола, чтобы нас не отличили от местных. Мы были 19-летние советские солдаты в основном казахи и башкиры, а вокруг были красивые обнаженные женщины. Самое главное, в этих обстоятельствах было быстро преодолеть расстояние от кустов до воды, чтобы ничем не выдать в себе солдата. Представьте картинку возбужденных азиатов, которые бегут из леса на пляж, полный голых мадьярок. Мы потом долго - долго стояли в воде по грудь, чтобы остыть. После этого купания меня мало чего стесняет в жизни.

Заместитель начальника управления гражданской защиты – начальник отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан полковник Сергей Капитоненко:

Когда я был курсантом Вольского высшего военного училища тыла и учился на начальника продовольственной службы, мне, как и любому солдату, курсанту постоянно хотелось домашней еды, пирогов... А рацион армейской кухни, как известно, никогда не отличался разнообразием. Так, после окончания учебы, став офицером, в должности начальника продовольственной службы, проявляя собственную инициативу, не раз одевал фартук и принимал участие в выпекании пирогов, блинов для солдат срочной службы.

Директор государственного природного заповедника «Шульган Таш» Михаил Косарев:

- Самый интересный день у меня был 6 июля 1980 года. Я служил в 286 гвардейском брандербургском полку мотострелковом 2-ой ударной танковой армии Группы Советских войск в Германии. Служба у нас была достаточно серьезная, но в этот день я был дежурным по клубу – это, когда можно сказать, ничего не делаешь. Прихожу оттуда на обед, наш батальон стоит перед столовой, я встал в строй. В это время меня подозвал наш батальонный писарь. Говорит: - Михаил, тебе плясать надо. В это время шла Олимпиада в Москве, очень была плохая связь с Германией, письма, телеграммы шли долго, поэтому с задержкой на два дня мне пришла телеграмма, что у меня родилась первая дочка. Это то, что особенно запомнилось.

Журналист Эмиль Мусин:

По прошествии моей службы в 80-х годах в Польше вспомнил нашего гвардейского повара Михаила Шепитько, кашеварившего в солдатской столовой. Без смеха на этого, напоминавшего розового веселого поросенка 25-летнего, человека смотреть было нельзя. О ночных марш-бросках по тревоге, «химической атаке» или 10-километровом кроссе в полном вооружении Миша знал понаслышке.

Он не делал “солнышко” на турнике, не мог пролезть даже в люк БМП (мы это проверяли на спор). Форму носил раза два-три: на присяге и на “дембеле”, но он вызывал симпатию, потому что не жадничал, не стучал и не занудствовал. Когда батарея возвращалась с ночной разгрузки угля, у Майкла всегда были наготове две буханки хлеба, масло и сахар. Тратил свой личный «капитал».

О его знаменитом сале, которое он где-то умудрялся коптить по своему рецепту, в полку ходили легенды. У него “нелегально” отоваривались полковые командиры. Парень был «со связями».

Он плыл по полку, как «шар цвета хаки» в грязноватом халате, который когда-то был белым, в шлепанцах с сигаретой во рту, пока однажды не наткнулся на группу полковников из Москвы. Они смеялись, затем вызвали замкомполка по тылу, прямо из бани. Тот еще толще, с красным после парной лицом, переминался с ноги на ногу, а повар тупо смотрел в землю. Со стороны казалось, будто отца ругают за сына-двоечника. Потом Миша ходил с плохо закрашенным фингалом.

По его габаритам почти невозможно было подобрать одежду, поэтому вскоре ему запретили ходить по полку днем. Само нахождение 120-килограммового человека в строевой части было нелепостью.

Последний раз я встретил Шепитько на аэродроме в Бресте, когда летели домой. Проверяли и оформляли долго. Изъяли мой дембельский альбом. Дня три мы маялись в больших палатках, а вокруг происходило этакое массовое брожение и братание. Дежурные офицеры из-за чеченцев сорвали голос.

Слоняясь по пересылке, вдруг услышал голос повара. Майкл в ударе рассказывал о том, как поражал мишени на стрельбах, обманывал “глупых” проверяющих, как стоял в карауле, давая предупредительные выстрелы в воздух. Найдя благодарные незнакомые уши, он выплескивал потенциальную гвардейскую удаль.

В палатке Шепитько сидел на почетном месте, в подогнаной парадной форме выглядел молодцевато. На погонах рядового – сержантские лычки, а на груди все армейские регалии: “отличник боевой и политической подготовки”, значок бегуна-перворазрядника, “специалист первого класса” и т. д. Я обалдел, но быстро принял обычный вид. Все уплетали одурманивающее сало и глушили мишин самогон. Увидев меня, рассказчик напрягся, а потом начал активно спаивать меня.

Когда все закончилось, я спросил его:

– А парадку-то ты где взял?

– Она у меня еще с учебки была, просто никому не показывал.

– А сержантское звание откуда, за командование тарелками?

– Зампотыл подсуетился, перед дембелем младшего сержанта дали... Спасибо тебе, что не сказал никому. Какой из меня в ж... солдат.

Мы стояли хмельные. Михаил совал мне в руки сало. На его добродушном лице светилась благодарная улыбка за то, что ему один день удалось побыть настоящим гвардейцем. Свои бессонные вахты в столовой он оттрубил честно, ни разу не пересолив, не пережарив.

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов: