Фото общественника из Башкирии без его ведома разместили на сайте знакомств

Азамат Галин намерен обратиться в суд.

Фотографию известного общественного деятеля из Башкирии Азамата Галина без его ведома разместили на одном из сайтов знакомств. Об этом он рассказал на своей страничке в социальной сети. При этом авторы не правильно указали его возраст и знак зодиака.

- Во-первых, мне далеко не 33, а 40. Во-вторых, я не Козерог, а Весы, -- написал он.

Азамат Галин отметил, что у него есть молодая жена, поэтому новые знакомства ему не интересны.

Как пояснил общественник «Медиакосрети», на самом сайте не указаны контакты администраторов, но владельцев сайта он все-таки нашел и попросил их в досудебном порядке убрать данную информацию. Однако они до сих пор этого не сделали.