Фото общественника из Башкирии без его ведома разместили на сайте знакомств
Фотографию известного общественного деятеля из Башкирии Азамата Галина без его ведома разместили на одном из сайтов знакомств. Об этом он рассказал на своей страничке в социальной сети. При этом авторы не правильно указали его возраст и знак зодиака.
- Во-первых, мне далеко не 33, а 40. Во-вторых, я не Козерог, а Весы, -- написал он.
Азамат Галин отметил, что у него есть молодая жена, поэтому новые знакомства ему не интересны.
Как пояснил общественник «Медиакосрети», на самом сайте не указаны контакты администраторов, но владельцев сайта он все-таки нашел и попросил их в досудебном порядке убрать данную информацию. Однако они до сих пор этого не сделали.
- Если в течение праздников они не уберут данную публикацию, я обращусь с иском в суд, - сказал Азамат Галин.