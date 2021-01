Житель Башкирии спас собаку, умирающую из-за мороза на обочине

Трогательная история спасения произошла в поселке Краснохолмский. Молодой человек Радмир Миннигалиев во время пробежки заметил на обочине дороги замерзшую собаку. Пес скулил и перетаптывался с лапы на лапу. Неравнодушный человек решил его спасти.

Как рассказал спаситель в своих соцсетях, на руках он донес пса до ближайшего населенного пункта, после чего знакомый парня довез их до дома на машине. Там пес отогревался в подъезде. Видео быстро распространилось по соцсетям, местная ветклиника предложила провести осмотр бесплатно. По словам врачей, псу около 14-15 лет. По телесному признаку они определили, что, вероятнее всего, пес жил на цепи, после чего начал скитаться по улицам и кушал на помойках. У пса констатировали отравление, повышенную температуру и обезвоживание. Молодой человек решил собаку оставить у себя. Пса назвали Лаки, и он теперь живет у бабушки молодого человека в Нефтекамске. Неравнодушные люди помогли собрать средства на лечение и покупку вольера и будки для Лаки.

