Житель Башкирии спас собаку, умирающую из-за мороза на обочине

Житель Башкирии спас собаку, умирающую из-за мороза на обочине

Вчера, 11:32ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Трогательная история спасения произошла в поселке Краснохолмский. Молодой человек Радмир Миннигалиев во время пробежки заметил на обочине дороги замерзшую собаку. Пес скулил и перетаптывался с лапы на лапу. Неравнодушный человек решил его спасти.

Как рассказал спаситель в своих соцсетях, на руках он донес пса до ближайшего населенного пункта, после чего знакомый парня довез их до дома на машине. Там пес отогревался в подъезде. Видео быстро распространилось по соцсетям, местная ветклиника предложила провести осмотр бесплатно.

По словам врачей, псу около 14-15 лет. По телесному признаку они определили, что, вероятнее всего, пес жил на цепи, после чего начал скитаться по улицам и кушал на помойках. У пса констатировали отравление, повышенную температуру и обезвоживание.

Молодой человек решил собаку оставить у себя. Пса назвали Лаки, и он теперь живет у бабушки молодого человека в Нефтекамске. Неравнодушные люди помогли собрать средства на лечение и покупку вольера и будки для Лаки.

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