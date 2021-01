Сегодня, 23 января, в Уфе проходит митинг в поддержку блогера Алексея Навального. В толпе журналисты издания «Рус.Ньюс» встретили людей, которые взяли с собой ёршики для унитаза.

— Жалко, что у меня нет возможности купить ёршик за 150 тысяч рублей. Нас лишили этих возможностей, — говорит женщина. Участники митинга в поддержку Алексея Навального после окончания сбора перед ГКЗ Башкортостан двинусь к площади Салавата Юлаева. Все проходит достаточно спокойно. Наблюдаются единичные задержания, но без сопротивления сотрудникам полиции.

