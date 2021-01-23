В Башкирии на митингах в поддержку Навального задержано 24 человека

Правозащитная организация "ОВД-Инфо" сообщает, что на 17 часов 21 минуту 23 января известно о 22 задержанных во время митинга в поддержку Навального, проходившего сегодня в Уфе. Также по меньшей мере известно, что задержаны по одному человеку в Стерлитамаке и Белорецке.