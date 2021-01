В Башкирии на митингах в поддержку Навального задержано 24 человека

Такие данные приводит ОВД-Инфо

Правозащитная организация "ОВД-Инфо" сообщает, что на 17 часов 21 минуту 23 января известно о 22 задержанных во время митинга в поддержку Навального, проходившего сегодня в Уфе. Также по меньшей мере известно, что задержаны по одному человеку в Стерлитамаке и Белорецке. В МВД пока не озвучивают официальную информации как о численности собравшихся, так и о задержанных. Сегодня в 14 часов в Уфе началась акция в поддержку Алексея Навального, которая переросла в шествие до площади Салавата Юлаева и здания правительства Башкирии. Накануне проведения митинга были задержаны активисты местного штаба Навального - юрист организации Федор Телин и активистка Ольга Комлева. Сегодня незадолго до начала мероприятия были задержаны координатор штаба Лилия Чанышева и шеф-редактор радио "Эхо Москвы в Уфе" и член Совета по правам человека при главе Башкирии Руслан Валеев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter