Сегодня, 23 января, до 16:00 часов будет перекрыто движение транспорта по улице Правды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Известно, что дорога будет перекрыта на участке от улицы Таллинской до Ухтомского. Причиной ограничения движения является ярмарка. Меры приняты для обеспечения безопасности горожан. Администрация города просит автомобилистов заранее планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к вынужденным мерам.

