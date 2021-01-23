В Башкирии вернут прихожанам православную церковь, проданную на торгах

В Башкирии вернут прихожанам православную церковь, проданную на торгах

Вчера, 15:27ОбществоТатьяна МайороваPhoto: vk.com
В Чишминском районе Башкирии прихожанам вернули здание храма, которое было ранее пожарено людям обанкротившимся предприятием и теперь попало на торги.

Накануне, 22 января, стало известно, что в селе Алкино-2 в Чишминском районе Башкирии будет возвращено верующим здание храма Преподобного Моисея Уфимского, перестроенного из бывшего контрольно-пропускного пункта местного авторемонтного завода, которую в 2005 году предоставил в распоряжение церкви директор предприятия.

Поскольку этот корпус считался по документам активом завода, после того, как он был объявлен банкротом, церковное здание тоже попало на торги и было продано за 38 тысяч рублей.

После вмешательства совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии и Башкортостанской митрополии Русской православной церкви местные власти вместе с арбитражным управляющим постарались урегулировать вопрос и оставить здание храма в распоряжении верующих.

Участнику торгов, который приобрел его за 38 тысяч рублей, будут возмещены финансовые издержки.

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