В Башкирии церковь, проданную за 38 тысяч рублей, вернут прихожанам

Жители села Алкино-2 возмутились новостью о том, что здание их церкви продали на торгах за бесценок – 38,8 тысяч рублей. Однако ранее в отделку помещения была вложена крупная сумма прихожан.

Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев поручил депутатам выехать на место и детально разобраться в ситуации с продажей церкви. – Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с большим уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой, и в отношениях не должно быть элементов стяжательства и корысти, — отметил Константин Толкачев. Позже стало известно, что в совете по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики решили разобраться с этой проблемой. После обсуждения с представителями епархии было принято решение оставить церковь прихожанам, а победителю торгов возместить все расходы.

