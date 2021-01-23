В Башкирии церковь, проданную за 38 тысяч рублей, вернут прихожанам

Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев поручил депутатам выехать на место и детально разобраться в ситуации с продажей церкви.
– Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с большим уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой, и в отношениях не должно быть элементов стяжательства и корысти, — отметил Константин Толкачев.
Позже стало известно, что в совете по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики решили разобраться с этой проблемой. После обсуждения с представителями епархии было принято решение оставить церковь прихожанам, а победителю торгов возместить все расходы.