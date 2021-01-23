В Башкирии церковь, проданную за 38 тысяч рублей, вернут прихожанам

В Башкирии церковь, проданную за 38 тысяч рублей, вернут прихожанам

Вчера, 10:46ОбществоКарина МамаеваPhoto: из личного архива настоятеля храма Рафаила Королева
Жители села Алкино-2 возмутились новостью о том, что здание их церкви продали на торгах за бесценок – 38,8 тысяч рублей. Однако ранее в отделку помещения была вложена крупная сумма прихожан.

Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев поручил депутатам выехать на место и детально разобраться в ситуации с продажей церкви.

– Эта ситуация выходит за пределы моего понимания. Совершенно безнравственная история. У нас многоконфессиональная республика, жители которой с большим уважением относятся к представителям различных религий. Чувства верующих не могут быть разменной монетой, и в отношениях не должно быть элементов стяжательства и корысти, — отметил Константин Толкачев.

Позже стало известно, что в совете по государственно-конфессиональным отношениям при главе республики решили разобраться с этой проблемой. После обсуждения с представителями епархии было принято решение оставить церковь прихожанам, а победителю торгов возместить все расходы.

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