В Башкирии до конца 2027 года в 1500 населенных пунктах должны появиться коллективные точки доступа в Интернет. В частности, Wi-Fi роутеры будут установлены около школ и других социальных объектов. Об этом на минувшем брифинге сообщил министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

В 2021 году в рамках регионального проекта 262 малонаселенных пункта республики подключат к интернету. При этом глобальная сеть будет доведена до каждого дома по желанию заявителей. На эти цели будет потрачено 500 миллионов рублей. Половину суммы выделит правительство республики из регионального бюджета, остальное профинансирует оператор связи.

